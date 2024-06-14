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"هيومن رايتس ووتش" عن إدراج إسرائيل في قائمة العار: إجراء مستحقّ

Lebanon 24
14-06-2024 | 09:17
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وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على "قائمة العار" التي تضم الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بأنه "إجراء مستحق منذ فترة طويلة".


وقالت "هيومن رايتس" إنه "للمرة الأولى، أضاف الأمين العام للأمم المتحدة القوات المسلحة الإسرائيلية إلى قائمة العار التي تضم الأطراف المتحاربة التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. كان إجراء الأمين العام أنطونيو غوتيريش مستحقا منذ فترة طويلة، وهو مبرر تماما". (روسيا اليوم)
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