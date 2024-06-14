دولة عربيّة تشهد نموا كبيرا في عدد السيارات الكهربائية

قدرت مؤسسة "بي دبليو سي" العالمية للاستشارات، أن تزيد حصة المركبات الكهربائية في دولة الإمارات عن 15 بالمئة أو حوالي 58 ألف مركبة.



كما توقعت المؤسسىة، أن ترتفع الحصة إلى 25 بالمئة، أي ما يعادل حوالي 110500 مركبة بحلول 2035، مؤكدة أن دولة الإمارات تمضي قدماً في خطتها الطموحة لإحداث ثورة في مجال التنقل الكهربائي. (سكاي نيوز)

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