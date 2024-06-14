شهدت مدينة طنطا في مصر واقعة مأسوية، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته الصغرى ندى، بعدما شكّ في سلوكها.



وتبيّن بعد التحقيقات، أن شقيق الضحية الأكبر هو من أقدم على قتلها خنقا باستخدام "إيشارب".



وألقت السلطات القبض على الجاني، وأُحيل على النيابة العامة. (العربية)

Advertisement