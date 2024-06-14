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عربي-دولي
أوستن: بوتين لا يمكنه أن يملي شروط السلام على أوكرانيا
Lebanon 24
14-06-2024
|
10:15
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "بتقديمه مقترحا لوقف القتال في أوكرانيا لا يمكنه أن يملي شروط السلام".
واعتبر أوستن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل، أن "بوتين احتل بشكل غير قانوني الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، إنه ليس في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام".
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وأضاف: "يمكنه إنهاء هذا اليوم، إذا اختار أن يفعل ذلك، ونحن ندعوه إلى القيام بذلك، ومغادرة الأراضي ذات السيادة الأوكرانية".
وأردف: " نجدد التزامنا بوحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية".
وتطرق وزير الدفاع الاميركي إلى الحديث عن الحرب في غزة، قائلا: "على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين". (روسيا اليوم)
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