مصر توقف تصدير البطاطا لهذه الدول... ما السبب؟

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، قرارا بوقف 4 شركات عن تصدير البطاطا إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية.





وقالت تقارير إعلامية مصرية، إنّ ذلك تم بناء على طلب الدول التى تشترط استيراد البطاطا من مناطق إنتاج خالية من العفن البني وذلك حتى نهاية الموسم الحالي 2024/2023. (روسيا اليوم)

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