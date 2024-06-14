29
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصر توقف تصدير البطاطا لهذه الدول... ما السبب؟
Lebanon 24
14-06-2024
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، قرارا بوقف 4 شركات عن تصدير البطاطا إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية.
وقالت تقارير إعلامية مصرية، إنّ ذلك تم بناء على طلب الدول التى تشترط استيراد البطاطا من مناطق إنتاج خالية من العفن البني وذلك حتى نهاية الموسم الحالي 2024/2023. (روسيا اليوم)
Advertisement
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
06:31 | 2024-06-14
14/06/2024 06:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
08:29 | 2024-06-14
14/06/2024 08:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
16:00 | 2024-06-13
13/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
11:54 | 2024-06-14
14/06/2024 11:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
15:53 | 2024-06-13
13/06/2024 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2024-06-14
الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن 13 من موظفيها باليمن
12:51 | 2024-06-14
منعاً لتحوّل التصعيد الى حرب شاملة مع لبنان.. هوكشتاين في اسرائيل الاثنين
12:30 | 2024-06-14
دبلوماسيون إسرائيليون يرفضون هجوم وزير الدفاع غالانت على فرنسا
12:04 | 2024-06-14
مجموعة السبع تتعهد بتوفير الدعم لأوكرانيا
11:35 | 2024-06-14
القسام تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين بقصف على رفح
11:10 | 2024-06-14
صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لشهداء الحرب في القطاع
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
14/06/2024 20:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
14/06/2024 20:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
14/06/2024 20:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24