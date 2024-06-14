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عربي-دولي

تركيا تعلن مقتل 3 مسلحين شمال العراق وسوريا

Lebanon 24
14-06-2024 | 10:24
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا. 

وقالت الوزارة في بيان: "حيدت قواتنا المسلحة التركية إرهابيين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة متينا شمالي العراق"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.
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