تركيا تعلن مقتل 3 مسلحين شمال العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا.



وقالت الوزارة في بيان: "حيدت قواتنا المسلحة التركية إرهابيين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة متينا شمالي العراق"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

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