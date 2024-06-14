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صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لشهداء الحرب في القطاع

Lebanon 24
14-06-2024 | 11:10
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37266 منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

 وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37266 شهيدا و 85102 إصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي". (روسيا اليوم)

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