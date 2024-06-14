مجموعة السبع تتعهد بتوفير الدعم لأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، اتفاق الدول الأعضاء على خطة لتنسيق الأمن والتدريب لصالح أوكرانيا تشرف عليها قيادة الناتو المتمركزة في ألمانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء دفاع دول الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة.

وقال ستولتنبرغ: "عبر الاتفاق، سيتمكن قادة الناتو من بدء تفعيل هذا الجهد بقمة واشنطن في تموز المقبل، وسيتم وضع دعمنا لأوكرانيا في الأعوام القادمة على أسس أكثر متانة".

وأشار إلى أن قيادة الناتو في القاعدة الأميركية بمنطقة فيسبادن الألمانية، وجنرالا من القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا "SACEUR"، سيشرفون على هذه الخطة.

وتوقع ستولتنبرغ أن يشارك في المهمة نحو 700 فرد من حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة.

وأضاف أن الناتو سيشرف على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع التدريب بدول الحلفاء. وسينسق دعم كييف من خلال تخطيط وتنسيق المساعدات وإدارة نقل وإصلاح المعدات وضمان التطوير طويل المدى لتلك القوات.

وذكر الأمين العام للحلف أنّ هذه الجهود لا تجعل الناتو طرفا في الصراع، لكنها ستعزز دعم الناتو لحق أوكرانيا في الدفاع عن النفس. (الاناضول)