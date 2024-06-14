دبلوماسيون إسرائيليون يرفضون هجوم وزير الدفاع غالانت على فرنسا

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن دبلوماسيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضهم لهجوم وزير الدفاع يوآف غالانت على فرنسا في بيان أصدره في وقت سابق اليوم.

وقال الدبلوماسيون، في بيان: "نرفض هجوم وزير الدفاع غالانت على فرنسا، بغض النظر عن الخلافات بين إسرائيل وفرنسا، فإن التصريحات ضد فرنسا غير صحيحة وغير مناسبة»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي".

وأضاف البيان: "منذ بداية الحرب، اتخذت فرنسا موقفاً واضحاً من خلال إدانة (حماس) وفرض عقوبات عليها، وتتخذ موقفاً حازماً فيما يتعلق بالعقوبات في الاتحاد الأوروبي ضد إيران ومشروعها الصاروخي والطائرات المسيّرة، وكانت شريكاً في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المضي قدماً في عملية فرض العقوبات ضد برنامج إيران النووي".

(الشرق الأوسط)