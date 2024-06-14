لافروف: مستعدون لوقف القتال بأوكرانيا فور تنفيذ شروطنا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن بلاده مستعدة لوقف القتال في أوكرانيا حال بدأت كييف تنفيذ الشروط التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي عقب اجتماع لموظفي وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو مع الرئيس بوتين.

وفي إشارة إلى شروط روسيا التي أعلنها بوتين لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، قال لافروف: "إذا لم تؤخذ هذه الإشارة (شروط بوتين) في الاعتبار، فسنشعر بخيبة أمل تجاه شركائنا الغربيين. ولن نهرول وراء أحد". وأوضح أنّ سفراء بلاده في بعض الدول سينقلون خطاب بوتين بالكامل وسيشرحون مقاصده وخلفياته. وقال لافروف: "سننتظر الرد على شروطنا، وأنا متأكد من أن العديد من الدول تتفهم هذه القضايا". وذكر أن شروط بوتين لوقف القتال في أوكرانبا "ليست بمثابة إنذار نهائي". وأعرب لافروف، عن أمله في أن تتم مناقشة مقترحات بوتين بشأن أوكرانيا في قمة السلام الأوكرانية التي ستعقد في سويسرا يومي 15 و16 حزيران الجاري. (الاناضول)