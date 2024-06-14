واشنطن تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية.. اليكم السبب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إدراج منظمة "الأمر 9" اليمينية الإسرائيلية في قائمة العقوبات على خلفية "تعطيلها وإتلافها المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".

وأضافت الخارجية الأميركية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها "تُحمّل إسرائيل مسؤولية ضمان أمن القوافل الإنسانية التي تمر عبر أراضيها والضفة الغربية في طريقها لقطاع غزة".

وجاء في البيان أن "واشنطن لن تتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف المساعدات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة".

وتابعت الخارجية الأميركية: "سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز مساءلة أولئك الذين يحاولون أو يرتكبون مثل هذه الأعمال الشنيعة، ونحث السلطات الإسرائيلية على أن تفعل الشيء نفسه".

(الاناضول)