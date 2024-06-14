الرقم كبير... "مجموعة السبع": على روسيا دفع التعويضات لأوكرانيا

Advertisement

إعتبرت مجموعة السبع، في بيان مساء اليوم الجمعة، أنه "يجب على روسيا دفع 486 مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".وقالت في بيانها إنه "وفقا للبنك الدولي، فإن هذه الأضرار تتجاوز بالفعل 486 مليار دولار".وجاء في البيان أيضا أن "الأصول الروسية في الغرب ستظل مجمدة حتى انتهاء الصراع ودفع المبلغ المحدد لكييف".