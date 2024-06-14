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عربي-دولي

أردوغان: "إسرائيل أصبحت معزولة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة"

Lebanon 24
14-06-2024 | 15:05
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى مواصلة الضغط على إسرائيل حتى إنهاء ظلمها في قطاع غزة.

 جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع بإيطاليا.

 وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، والمجازر الإسرائيلية في غزة وسبل وقفها، بالإضافة إلى المستجدات على الصعيد الدولي.

 وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن إسرائيل أصبحت معزولة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وأن الضغط عليها يجب أن يستمر حتى إنهاء الظلم. (الاناضول)

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