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عربي-دولي

واشنطن تعلن عن مساعدات طارئة للسودان وتحذر من مجاعة تاريخية

Lebanon 24
14-06-2024 | 15:30
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أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديمها 315 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للشعب السوداني.

 وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية سامنثا باور، في بيان، إن واشنطن "ستقدم 315 مليون دولار إضافية، مساعدات إنسانية لشعب السودان".

 وأشارت إلى أن هذه الحزمة من المساعدات تشمل "ما يقرب من 241 مليون دولار لدعم الشركاء الذين يقدمون الغذاء، والحماية، والصحة، والمساعدة في توفير إمدادات المياه، والصرف الصحي" للشعب السوداني، دون تحديد هويتهم.

 وفي السياق، أكد البيان على مواصلة واشنطن "وقوفها" إلى جانب شعب السودان، الذي يواجه "احتياجات إنسانية تاريخية".

 وجاء الإعلان الأميركي عن المساعدات الإضافية الجمعة، بعد يوم من اعتماد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يطالب قوات الدعم السريع في السودان بإنهاء الأعمال العدائية وحصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب).

  (الاناضول)

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