وزير الإعلام السعودي: خدمة الحجاج أهم واجب

قال وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، إن خدمة حجاج بيت الله الحرام أهم واجب تقوم به السعودية في العام، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية تستنفر كل طاقاتها وقدراتها، دون حساب لأي تكاليف؛ وذلك لضمان موسم حج آمن، يؤدي فيه ضيوف الرحمن مناسكهم في يسر وطمأنينة.

وبشأن الحملة التي أطلقتها السعودية" لا حج بلا تصريح" أضاف حسب قوله: "لا أحد يقبل بأن يسلب حاج قدم بلا تصريح؛ حق حاج آخر قدم من آخر الدنيا إلى الحج ملتزمًا بالأنظمة والإجراءات المرعية".

وأشار إلى أن كل حاج قدم إلى المملكة نظاميًا فهو يتمتع بحقوق واجب على الحكومة السعودية أن تضمنها له وتحافظ عليها.

وأشار الوزير سلمان الدوسري إلى أن الحكومة السعودية قامت بتسخير أحدث التقنيات من أجل التيسير على الحجاج ليؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة.

كما ذكر في حديثه لوسائل الإعلام: أنا موظف حكومي مكلف بأداء وظيفتي، وهناك الآلاف أمثالي من الزملاء من المدنيين والعسكريين، وخلفنا المواطنون السعوديون؛ كل يؤدي واجبه من موقعه في خدمة ضيوف الرحمن. (العربية)