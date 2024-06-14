توقّعات بمشاركة السعودية في قمّة تخصّ الحرب على أوكرانيا

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يتوقّع العديد من المسؤولين من دول مختلفة أن تحضر السعودية إلى قمة في سويسرا بشأن الحرب على أوكرانيا بعد زيارة مفاجئة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى المملكة قبل أيام، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.ونقلت الوكالة عن مسؤولين من أربع دول، لم تفصح عن هوياتهم للخوض في مسائل غير معلنة، إنه من المتوقع أن ترسل السعودية ممثلاً لها في الاجتماع.وذكرت "بلومبيرغ" نقلاً عن أحد مصادرها أنه قد لا يكون الممثل السعودي، ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، الذي التقى بالرئيس الأوكراني، الأربعاء، للحديث عن الاجتماع، وأشار المصدر إلى أن الممثّل قد يكون وزير الخارجية السعودي.ولم تؤكد المملكة بعد مشاركتها في الاجتماع بسويسرا من عدمه، والذي من المتوقع أن يدوم من 15 إلى 16 حزيران الحالي في مدينة لوسيرن، ولن ترسل بعض دول ما يعرف باسم الجنوب العالمي، منها البرازيل والصين ممثلين عنها، في حين لم تتم دعوة روسيا.ولم ترد السلطات السعودية على طلب بلومبيرغ التعليق فيما لو كان ولي العهد السعودي سيتوجه للاجتماع، لكنها نوهت إلى أن المملكة تقضي إجازة بمناسبة عيد الأضحى.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي أكد خلال اجتماعه بزيلينسكي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.وذكرت "بلومبيرغ" أن الأمير السعودي أجّل خططا لزيارة اليابان، في مايو، وذلك في ظل الأوضاع الصحية للعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، كما أنه لم يحضر اجتماع دول مجموعة السبع في إيطاليا هذا الأسبوع.ومن المتوقّع أن تحضر 90 دولة الاجتماع المرتقب في سويسرا، والذي وضع مجموعة محددة من الأهداف للنقاش، من بينها الأمن النووي والغذائي.