الإتحاد الأوروبي يوافق مبدئياً على إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا

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أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا أنّ سفراء دول الاتّحاد الأوروبي الـ27: "اتّفقوا من حيث المبدأ" على بدء مفاوضات انضمام كلّ من أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل في 25 حزيران الجاري.وذكرت الرئاسة في بيان أنّ "السفراء اتّفقوا من حيث المبدأ على أطر التفاوض الخاصة بمفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا. الرئاسة البلجيكية ستدعو إلى عقد أولى المؤتمرات بين الحكومات في 25 حزيران".وأضافت أنّ "هذا القرار ستتمّ الموافقة عليه رسمياً خلال اجتماع وزاري سيعقد في 21 حزيران".