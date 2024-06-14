أميركا تقرر نقل الرصيف العائم من غزة.. تفاصيل تكشف السبب

ستنقل أميركا الرصيف العائم الذي بنته قبالة ساحل قطاع غزة مؤقتا، لحمايته من أمواج عاتية يُتوقّع أن تضرب المنطقة بحسب ما أعلنه الجيش الأميركي الجمعة.

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وكان الرصيف العائم قد استأنف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني بعد تعليق عمله في مطلع الأسبوع.وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنه "بسبب التوقعات بارتفاع أمواج البحر، سيُحرَّك الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على شاطئ غزة، وسحبه مرة أخرى إلى ميناء أشدود الإسرائيلي"، موضحة أن "نقل الرصيف مؤقتا سيمنع حدوث أي أضرار هيكلية يمكن أن تنجم بسبب ارتفاع مستوى البحر".وشدّد البيان على أن نقل الرصيف مؤقتا "ضروري لضمان استمرار ديمومة الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات مستقبلا".وبحسب البيان "سيُعاد تثبيت الرصيف سريعا على ساحل غزة بعد انقضاء فترة ارتفاع مستوى البحر".وكان "برنامج الأغذية العالمي" المسؤول عن توصيل المساعدات إلى غزة عبر هذا الرصيف، أعلن الإثنين أنه سيعلّق عملياته لتقييم الوضع الأمني.وتقيّد إسرائيل إيصال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى حرمان سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من المياه النظيفة والغذاء والأدوية والوقود. (سكاي نيوز)