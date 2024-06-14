"من حيث المبدأ".. الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا

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أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "اتفقوا من حيث المبدأ" على بدء مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل في 25 حزيران الحالي.وقالت الرئاسة في بيان إن "السفراء اتفقوا من حيث المبدأ على أطر التفاوض الخاصة بمفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا. الرئاسة البلجيكية ستدعو إلى عقد أولى المؤتمرات بين الحكومات في 25 حزيران".وأضافت أن هذا القرار ستتم الموافقة عليه رسميا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية سيُعقد في 21 حزيران. وفي هولندا، لا بد أن يوافق البرلمان على هذا القرار أيضا.