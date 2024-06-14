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عربي-دولي

هبوط اضطراري لطائرة تقلّ وزير الدفاع الإيطالي.. هذا ما حصل فجأة فيها!

Lebanon 24
14-06-2024 | 23:49
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اضطرت طائرة من طراز "فالكون 900" كانت تقل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو مع مرافقيه، على القيام بهبوط اضطراري بعد تعرضها لعطل مفاجئ.

ونقلت مجموعة "أدنكرونوس" عن مصادر من قصر كيجي مقر الحكومة الإيطالية، أن "الطيار أجبره الدخان الذي ملأ مقصورة القيادة فجأة على القيام بهبوط اضطراري في مطار تشامبينو الداخلي في ضواحي العاصمة".
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وأوضحت مصادر مطلعة بهذا الشأن للمجموعة، أن "الطائرة التي كان الوزير على متنها، هي نموذج من الجيل الأول، وكان من المفترض أن يتم إخراجه من الخدمة منذ بعض الوقت"، وبدلا من ذلك "ستظل جاهزة للعمل حتى العام المقبل". (روسيا اليوم)
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