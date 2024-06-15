ما هو "بروتوكول هانيبال" الذي نفت اسرائيل استخدامه؟

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"بروتوكول هانيبال" أو "توجيه هانيبال" أو "آلية هانيبال" جميعها مسميات لبروتوكول عسكري إسرائيلي، يتيح تنفيذ هجمات يمكن أن تهدد حياة الجنود الإسرائيليين لمنع احتجازهم أحياء، فيما يصفه البعض بـ"الملاذ الأخير" للجيش الإسرائيلي.وترفض إسرائيل المزاعم باستخدامها هذه الآلية في حرب غزة، فيما تشير تقارير سابقة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان تخلى عن هذا البروتوكول في سنوات سابقة.ورفضت الحكومة الإسرائيلية تقريرا أمميا يتهمها باستخدام "بروتوكول هانيبال" في حرب غزة، ووصفت اللجنة التي أعدته بأنها "منحازة وملوثة بأجندة واضحة معادية لإسرائيل". وأشارت إلى أنها تجاهلت استخدام حماس السادي للمدنيين كدروع بشرية.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن التقرير "يصف واقعا بديلا تم فيه محو عقود من الهجمات الإرهابية"، مضيفة أن التقرير يزعم أنه "لا توجد هجمات صاروخية مستمرة على المواطنين الإسرائيليين ولا توجد دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها ضد هجوم إرهابي".وأضافت الوزارة في بيانها أن "التقرير مليء بالاتهامات الكاذبة والتشهير ضد جنود الجيش الإسرائيلي".