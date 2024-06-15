31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
37
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خبراء أمميون ينددون بـ "استخدام إسرائيل شاحنة ورصيف المساعدات" في تحرير الرهائن
Lebanon 24
15-06-2024
|
01:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤكد خبراء مستقلون في الأمم المتحدة استخدام القوات الإسرائيلية لشاحنة مساعدات إنسانية في عملية تحرير الرهائن في الثامن من يونيو رغم النفي الإسرائيلي والأميركي.
وأعلن الجيش الاسرائيلي، السبت الماضي، تحرير أربعة رهائن كانوا بين الأشخاص الذين احتجزوا خلال هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل.
Advertisement
وخلال عملية تحرير الرهائن قتل الجيش الإسرائيلي نحو 274 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و57 امرأة، فيما أصيب حوالي 700 شخص في العملية التي نفذت في منطقة مكتظة بالسكان، وهو ما وصفه الخبراء الأمميون بـ"المذبحة".
وفي ملخص لتقرير الخبراء الأممين نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر موقعه، الجمعة، اعتبر الخبراء ما وقع في النصيرات واحدة "من أبشع الأعمال في الاعتداء الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألفا، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضا بلا هوادة".
شاحنة مساعدات قادمة من الرصيف البحري
وقال الخبراء: "في الثامن من حزيران، دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جنود أجانب، وفق ما يزعم، إلى النصيرات متنكرين كنازحين وعمال إغاثة في شاحنة للمساعدات إنسانية. وقد داهمت تلك القوات المنطقة بعنف، واعتدت على الأهالي بهجمات برية وجوية مكثفة، ونشرت الرعب والموت واليأس".
وأعرب الخبراء عن ارتياحهم بعودة الرهائن الإسرائيليين، ولكنهم كرروا إدانتهم للقوات الإسرائيلية "لاختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة، وكان يهدف إلى تسهيل المساعدة الإنسانية".
وأوضح الخبراء "أن ارتداء ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو بمثابة جريمة حرب. إن هذه التكتيكات تضع عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في خطر أكبر وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".
وزادوا أن عدد القتلى الكبير في العملية "يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين"، مشددين على أنه "لا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى استخدام شاحنات مساعدات أو رصيف المساعدات في عملية تحرير الرهائن الأربعة في الثامن من حزيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، "أنفي كذبتين يروجهما إعلام حماس في الساعات الأخيرة".
وأضاف "قواتنا الخاصة لم تدخل إلى منطقة النصيرات عبر أي سيارة أو شاحنة مساعدات، كما أن قواتنا الخاصة لم تستخدم الرصيف الأميركي العائم بأي شكل من الأشكال خلال العملية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
06:31 | 2024-06-14
14/06/2024 06:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
11:54 | 2024-06-14
14/06/2024 11:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
08:29 | 2024-06-14
14/06/2024 08:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة إيجابية من مصرف لبنان.. خبيرٌ يعلنها
14:08 | 2024-06-14
14/06/2024 02:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة توقيف قاتل أحد العسكريين في ميرنا الشالوحي
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة توقيف قاتل أحد العسكريين في ميرنا الشالوحي
11:22 | 2024-06-14
14/06/2024 11:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:41 | 2024-06-15
متظاهرون يحتشدون لمواجهة أقصى اليمين.. قبيل الانتخابات المبكرة بفرنسا
04:28 | 2024-06-15
جريمة مروّعة تهزّ الأردن.. رجل يقتل طفلته ويرسل صورها لوالدتها لإغاظتها!
04:16 | 2024-06-15
الشرطة المغربية توقف وسيطا في ملف "رهائن ميانمار"
03:34 | 2024-06-15
استبقها بوتين بشروطه للسلام.. زعماء العالم يشاركون بقمة خاصة بأوكرانيا
03:30 | 2024-06-15
تقرير لـ"Washington Post": العلاقات الأميركية الإسرائيلية على المحك.. ما علاقة خطاب نتنياهو المنتظر؟
02:48 | 2024-06-15
درجات الحرارة الحارقة تفاقم معاناة الغزيين في الخيام
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
15/06/2024 13:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
15/06/2024 13:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
15/06/2024 13:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24