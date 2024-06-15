قبل أول ظهور علني لها منذ إصابتها بالسرطان.. الأميرة كيت ميدلتون توجّه رسالة مؤثرة

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، أنها تحرز "تقدمًا جيدًا" في رحلة العلاج الكيميائي من السرطان.

وأضافت كيت في رسالة شخصية مكتوبة نُشرت يوم الجمعة وذلك قبل أول ظهور علني لها اليوم السبت منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان أنها "لم تتجاوز مرحلة الخطر".

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ولفتت إلى أنها تأثرت بشدة بآلاف الرسائل الرقيقة التي وصلت لها من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في آذار الماضي. وأكملت أن تلك الرسائل تركت أثرًا كبيرًا في نفسها وزوجها الأمير وليام وريث العرش البريطاني.

ومن المقرر أن تظهر الأميرة كيت رسمياً اليوم السبت، بمناسبة العرض العسكري الذي ينظم ضمن الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، وسيكون ظهورها الأول منذ أشهر. (سكاي نيوز)