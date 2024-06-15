تحذير دولي من "كارثة صحية" تطرق الأبواب في الضفة الغربية

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تؤدي القيود الصارمة والعنف والهجمات على المرافق الطبية إلى تعقيد الوصول إلى الرعاية.



ودعت الوكالة الأممية في بيان إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية".

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