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عربي-دولي

ترامب: لست عنصرياً

Lebanon 24
15-06-2024 | 02:18
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نفى دونالد ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني، أن يكون "عنصرياً"، وذلك في مقابلة بثت الجمعة مؤكداً أن لديه الكثير من "الأصدقاء السود".

وقال الرئيس الأميركي السابق لوسيلة الإعلام سيمافور: "لدي الكثير من الأصدقاء السود، ولو كنت عنصرياً لما كانوا أصدقائي" مضيفاً: "لم يكونوا ليبقوا معي دقيقتين لو كانوا يعتقدون أنني عنصري. وأنا لست كذلك".
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وتعرض دونالد ترامب أكثر من مرة لانتقادات بسبب تعليقات بشأن الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية اعتبرت عنصرية من قبل الديمقراطيين والجمهوريين.
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