ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أنه "في الشهر الماضي، منح زعماء الكونغرس من كلا الحزبين تكريمًا نادرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال دعوته لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس. ومن خلال هذا الخطاب، المقرر في 24 تموز، يمنح الكونغرس نتنياهو منصة للتدخل في السياسة الأميركية، كما فعل من قبل. وكما يعلم الديمقراطيون،فإن العواقب قد تكون وخيمة. إذا استخدم نتنياهو خطابه لتقويض الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومهاجمة منتقديه الديمقراطيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تسييس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يؤدي إلى الإضرار بها على المدى الطويل".

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وبحسب الصحيفة، "في الكابيتول هيل، يشعر العديد من الديمقراطيين بالإحباط لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر وافق على اقتراح رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتكريم نتنياهو بإلقاء خطاب رابع في الجلسة المشتركة. ففي نهاية المطاف، كان شومر نفسه هو الذي ألقى خطاباً في آذار دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووصف نتنياهو بأنه "عقبة أمام السلام". وقال العديد من كبار الديمقراطيين لكاتب المقال إنهم لم يقرروا ما إذا كانوا سيحضرون أم لا، لأنهم يتوقعون أن نتنياهو سيستخدم الخطاب لمهاجمة إدارة بايدن والديمقراطيين. وفي عام 2015، استخدم نتنياهو خطابًا في جلسة مشتركة للضغط ضد الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان آنذاك أهم مبادرة دبلوماسية لإدارة باراك أوباما".

وتابعت الصحيفة، "كان خطاب نتنياهو أمام الكونغرس عام 2015 خطأً بالنسبة له ولإسرائيل. فحينها، فشلت مهمة نتنياهو في إفشال الاتفاق الإيراني، وقد أدى الجدل المحيط إلى تعميق الشقوق بين عناصر المؤسسة السياسية الأميركية وإسرائيل لسنوات مقبلة.وقال السيناتور كريس مورفي: "كنت أتمنى أن يكون قد تعلم درسه، لكنني لا أعتقد أنه يسترشد بما هو الأفضل للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفاً أن ما يهم نتنياهو هو البقاء في السلطة. وأضاف: "أنا قلق للغاية بشأن ما سيقوله وأنه سيؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل التي تواجهها إسرائيل في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضافت الصحيفة، "الديمقراطيون في مأزق. إذا قاطعوا نتنياهو، فإنهم يعرّضون أنفسهم لهجمات من اليمين باعتبارهم مناهضين لإسرائيل. وإذا حضروا، فإنهم يواجهون انتقادات من اليسار التقدمي باعتبارهم دعامة للهجوم على حزبهم. يمكن أن يختار نتنياهو استخدام الخطاب لشكر الشعب الأميركي على دعمه، وتأييد نهج إدارة بايدن ووضع رؤيته لمستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، كما اقترح بعض المعلقين الإسرائيليين، لكن ليس هناك ما يشير حتى الآن إلى أنه مستعد للقيام بذلك. فخلال رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة هذا الأسبوع، لم يؤكد نتنياهو حتى ادعاء بلينكن بأن إسرائيل ملتزمة بخطة وقف إطلاق النار التي أعلنها بايدن علنًا قبل ثلاثة أسابيع والتي أيدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأغلبية 14 صوتًا مقابل صفر".

وبحسب الصحيفة، "بطبيعة الحال، لم تقبل حماس اقتراح وقف إطلاق النار أيضاً، واستجابت هذا الأسبوع بالتغييرات المطلوبة.كما أن مقاومة نتنياهو لمقترحات بايدن لا تغير من حقيقة أن حماس تتحمل مسؤولية بدء الحرب واختطاف الرهائن ومواصلة مهاجمة إسرائيل. ويتفق الجميع على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وكمبدأ أساسي، يجب أن يكون رئيس وزراء إسرائيل موضع ترحيب للتحدث أمام الكونغرس. لكن من خلال دعوته في هذه اللحظة بالذات، فإن الجمهوريين في الكونغرس لا يساعدون نتنياهو في تقويض الاستراتيجية الدبلوماسية لإدارة بايدن فحسب، بل يمدونه أيضًا بحبل نجاة سياسي".

وتابعت الصحيفة، "على أمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل خطاب نتنياهو، فمن شأن ذلك أن يغير الجو بشكل كبير. ولكن إذا كان الوضع حينها هو نفسه تقريبًا كما هو اليوم، فإن الجمهوريين سيمنحون نتنياهو غطاءً لمقاومة أي ضغوط من فريق بايدن، وربما هذا هو هدفهم. ومع ذلك، يجب على المشرعين أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت الفائدة السياسية القصيرة المدى لهذا التكتيك تستحق الضرر المحتمل على المدى الطويل".