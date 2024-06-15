Advertisement

إقتصاد

رقم هائل.. كم يبلغ عدد الأطفال العاملين حول العالم؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1212086-638540571729921957.jpg
Doc-P-1212086-638540571729921957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمالة الأطفال ظاهرة منتشرة في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، وهي من الظواهر التي تسعى الأمم المتحدة لمكافحتها، وكان من أهداف التنمية المستدامة لعام 2015 القضاء عليها نهائياً. 
Advertisement
وأعلنت منظمة العمل الدولية عام 2002، يوم 12 حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، بهدف تأكيد الأوضاع السيئة التي يعيشها بعضهم.
واليوم، نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً كشف فيه عن حجم عمالة الأطفال حول العالم، وتضمن الأرقام التالية:
1- 160 مليون طفل يعملون حول العالم (63 مليون فتاة و 97 مليون فتى)
2- 79 مليوناً من هؤلاء يقومون بأعمال خطيرة
3- 2.4 مليون طفل يعملون في الدول العربية
4- 8.3 مليون طفل يعملون في أوروبا وآسيا الوسطى
5- 8.2 مليون طفل يعملون في أميركا الجنوبية والكاريبي
6- 48.7 مليون طفل يعملون في آسيا والمحيط الهادئ
7- 86 مليون طفل يعملون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
(العربي الجديد)



إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:26 | 2024-06-15
11:56 | 2024-06-15
11:45 | 2024-06-15
11:17 | 2024-06-15
11:00 | 2024-06-15
10:45 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24