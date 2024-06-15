رقم هائل.. كم يبلغ عدد الأطفال العاملين حول العالم؟

عمالة الأطفال ظاهرة منتشرة في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، وهي من الظواهر التي تسعى الأمم المتحدة لمكافحتها، وكان من أهداف التنمية المستدامة لعام 2015 القضاء عليها نهائياً.

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وأعلنت منظمة العمل الدولية عام 2002، يوم 12 حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، بهدف تأكيد الأوضاع السيئة التي يعيشها بعضهم.

واليوم، نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً كشف فيه عن حجم عمالة الأطفال حول العالم، وتضمن الأرقام التالية:

1- 160 مليون طفل يعملون حول العالم (63 مليون فتاة و 97 مليون فتى)

2- 79 مليوناً من هؤلاء يقومون بأعمال خطيرة

3- 2.4 مليون طفل يعملون في الدول العربية

4- 8.3 مليون طفل يعملون في أوروبا وآسيا الوسطى

5- 8.2 مليون طفل يعملون في أميركا الجنوبية والكاريبي

6- 48.7 مليون طفل يعملون في آسيا والمحيط الهادئ

7- 86 مليون طفل يعملون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(العربي الجديد)





