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عربي-دولي

كيت ميدلتون في أول ظهور علني منذ تشخيص إصابتها بالسرطان.. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
15-06-2024 | 07:00
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وصلت كيت ميدلتون أميرة ويلز إلى قصر بكنغهام، قبل أول ظهور علني لها منذ كشفت جراحة خضعت لها قبل 5 أشهر عن إصابتها بالسرطان.

وعرضت شبكة "سكاي نيوز" لقطات وصول كيت في سيارة برفقة زوجها الأمير وليام وأطفالهما الثلاثة، لحضور عرض عسكري سنوي يقام في وسط لندن للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي لتشارلز ملك بريطانيا.
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وتخضع كيت للعلاج الكيميائي الوقائي منذ إعلان إصابتها بالسرطان، وهذا هو أول ظهور لها أمام الجمهور منذ كانون الأول الماضي.

وفي رسالة نادرة كتبتها الجمعة، قالت كيت إنها تحرز تقدما جيدا، لكنها "لم تتجاوز أزمتها" بعد.

أوأضافت أنها "تأثرت بشدة" بآلاف الرسائل من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في آذار، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام.

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