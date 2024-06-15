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أسطول بحر البلطيق يجري تدريبات لحالة طوارئ

Lebanon 24
15-06-2024 | 07:19
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أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول بحر البلطيق، في بيان اليوم، عن إجراء تدريبات على سحب سفينة في حالة الطوارئ.

في بيانها، قالت: "سنجري تدريبا مجدولا لسحب سفينة في حالة الطوارئ. إحدى مراحل التدريبات التي تقام في مياه بحر البلطيق، ستكون تدريبا لسحب سفينة فقدت مسارها".
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وستشمل التدريبات سفينة الاتصالات "زيغوليفسك" وأطقم قاطرات الإنقاذ "إيفجيني تشوروف" و"نينا سوكولوفا".

ويتوجب على عناصر الإنقاذ سحب السفينة إلى قاعدة بالتييسك أثناء التدريب، وسيتدرب المتخصصون على تقديم المساعدة للسفن والغواصات، وكذلك الطائرات في الطوارئ البحرية.

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