ترودو: كندا ستخصص حوالي 3,6 مليار دولار لأوكرانيا

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن بلاده تعتزم تخصيص 5 مليارات دولار كندي لأوكرانيا في إطار قرض عام من دول مجموعة السبع.



وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحافي بإيطاليا في اليوم الأخير لقمة مجموعة السبع: "في الوقت الذي تضع فيه مجموعة السبع اللمسات الأخيرة على برنامج إقراض طارئ وسريع، تبدي كندا الاستعداد للقيام بدورها والمشاركة بتمويل قدره 5 مليارات دولار كندي".

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ووفقا له، هذه هي الدفعة الأولى من هذه المركبات التي ستسلم القوات المسلحة الأوكرانية بشكل إجمالي 50 قطعة منها.



وفي 14 حزيران قال ممثل البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن أوكرانيا يمكن أن تحصل على قرض من دول مجموعة السبع بقيمة 50 مليار دولار كمنحة، وأنها لن تقوم بسداد أي شيء منه.



وينص البيان الختامي لقادة مجموعة السبع، الذي تم اعتماده في القمة في إيطاليا، على أنه "من أجل ضمان توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأوكرانيا في ظروف ضرورة الحماية من روسيا"، ستطلق مجموعة السبع برنامج قروض لأوكرانيا، والذي بموجبه سيتم توفير تمويل إضافي بقيمة 50 مليار دولار تقريبا لكييف بحلول نهاية العام.



وسيتم استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة كضمان لإقراض أوكرانيا.