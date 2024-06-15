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عربي-دولي

طائرة روسية تنتهك المجال الجوي للسويد

Lebanon 24
15-06-2024 | 09:00
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كشفت السويد أن طائرة روسية انتهكت مجالها الجوي، شرقي جزيرة غوتلاند، في بحر البلطيق.

وقال متحدث باسم الجيش السويدي، اليوم السبت، إن طائرة روسية انتهكت المجال الجوي السويدي شرقي جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق، أمس الجمعة، وتابعتها طائرتان مقاتلتان سويديتان.
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وأفاد المتحدث، لوكالة الأنباء المحلية تي.تي، بأن قوات الدفاع السويدية حاولت التواصل مع الطائرة الروسية، لكنها لم تتلقَ أي رد منها.
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