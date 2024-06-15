إخفاقات قاتلة.. ابن نتنياهو يشن هجوماً على قادة أجهزة الأمن

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وصف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 3 من كبار قادة الأمن في البلاد بأنهم "إخفاقات قاتلة".وعلى صفحته على "إنستغرام"، نشر فيديو يظهر صورا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا.وكان الفيديو مرفوقا بعبارة: "3 إخفاقات قاتلة هي تعيينات من رجل واحد".وبعدها، جرى الانتقال إلى مقطع آخر يظهر رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، المستقيل مؤخرا من حكومة الحرب، وعبارة "ملك الفكرة".يذكر أن الأشخاص الثلاثة جرى تعيينهم في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، وفي تلك الفترة كان غانتس يشغل منصب وزير الدفاع.