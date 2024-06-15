رفضاً لليمين المتطرف.. فرنسا تخرج في مسيرات كبرى ضد التجمع الوطني

Advertisement

قالت الشرطة الفرنسية إنها تتوقع خروج 350 ألف شخص في مسيرات، للاحتجاج على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قبل الانتخابات المقبلة للبرلمان الفرنسي.وبعد تقدم حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد الماضي، نشر 21 ألف شرطي بعد أن دعت النقابات العمالية والجماعات الطلابية وجماعات حقوق الإنسان، إلى مسيرات لمعارضة الحزب المناهض للهجرة، والمشكك في الاتحاد الأوروبي.ومن المتوقع تنظيم ما لا يقل عن 150 مسيرة في مدن من بينها مرسيليا، وتولوز، وليون، وليل.وفي باريس حيث من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 100 ألف شخص، تنطلق مسيرة ظهراً من ساحة الجمهورية.