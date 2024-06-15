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عربي-دولي

غروسي لن يشارك "مباشرة" في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:20
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم السبت، أنه لن يشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.


وردا على سؤال عما إذا كان سيشارك في الاجتماع في سويسرا، قال غروسي: "لا، لن أشارك بشكل مباشر".
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وأوضح في مقابلة مع "أوكرينفورم" أن هذا القرار يعود لرغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في "عدم خلط الاعتبارات السياسية مع العمل الفني".


يذكر أن سويسرا تعقد مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 حزيران بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.
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