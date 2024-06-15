Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء الإيطالية: إسرائيل تقفز نحو فخ

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1212124-638540689662999912.png
Doc-P-1212124-638540689662999912.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت رئيس الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، السبت، أن حركة حماس أرادت لإسرائيل أن تقع في فخ ونجحت في ذلك.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي: "ما قلته سابقا وأعتقده حقاً هو أنه يبدو أن إسرائيل تقفز نحو فخ، لأن حماس أرادت لها أن تقع في الفخ، ويبدو أنها تنجح في الأمر".
Advertisement

وحول عدم إدانة إسرائيل وعدم اتخاذ موقف فيما يتعلق بالعقوبات: "علينا أن نذكر من بدأ هذا الصراع وهو ليس إسرائيل".

وأضافت: "ما علينا القيام به الآن هو العمل على إحلال السلام، وهو ما نقوم به بالفعل".

وتابعت: "علينا الحوار وإدراك حق إسرائيل في أن تكون آمنة وحق الفلسطينيين في دولتهم للعيش فيها بطريقة آمنة، وهذا ما نفعله بالضبط، هذه الطريقة الوحيدة".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:26 | 2024-06-15
12:00 | 2024-06-15
11:56 | 2024-06-15
11:45 | 2024-06-15
11:17 | 2024-06-15
11:00 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24