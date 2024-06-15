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عربي-دولي

غواصة أميركية في المياه الإقليمية الكوبية.. هافانا: احتلال غير مقبول لأراضينا

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:36
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قال نائب وزير خارجية كوبا كوسيو دومينغيز، إن بلاده علمت بوجود الغواصة الأميركية "يو إس إس هيلينا" في المياه الإقليمية الكوبية، وأن هافانا تصر على رفض هذه الزيارات، لأنها لم تكن بدعوة منها.

وأضاف "نعلم بوجودهم. نحن نتابع مثل هذه السوابق منذ سنوات طويلة، أبلغتنا الولايات المتحدة مسبقاً. لكن من الواضح أننا لا نحب الوجود على أراضينا والتحرك عبر مياهنا لهذا النوع من المعدات لدولة لها سياسة رسمية معادية لكوبا". 
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وأضاف: "زيارات القطع البحرية الأجنبية لبلادنا يجب أن تكون بدعوة، لكن في هذه الحالة الأمر ليس كذلك. هناك احتلال غير مقبول لأراضينا من دولة أجنبية ضد إرادة الشعب الكوبي. هذا احتلال عسكري غير قانوني".
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