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أردوغان: بايدن أمام اختبار لمصداقيته

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:39
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس الأميركي جو بايدن يمر "باختبار مصداقية" في تعامله مع الحرب في غزة.

وفي مقابلة مع الصحافيين في طريق عودته من قمة دول مجموعة السبع في إيطاليا، قال أردوغان إن على بايدن إثبات أن خطة وقف إطلاق النار في غزة لم تكن تكتيكاً انتخابياً محسوباً بل جهداً صادقاً لإنهاء الحرب.
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