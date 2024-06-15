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عربي-دولي

حريق هائل في خط أنابيب للغاز في روسيا.. هذا ما أظهرته المعلومات الاولية

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:45
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شبّ حريق كبير، اليوم السبت، في خط أنابيب للغاز قرب مدينة ساراتوف على ضفاف نهر فولغا في وسط روسيا.
 
وتصاعد عمود ضخم من اللهب، كان يمكن مشاهدته من مسافة عدة كيلومترات، وفقاً للتقارير.
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وأفاد حاكم مقاطعة ساراتوف رومان بوسارغين عبر "تلغرام"، بأنه وفقا للمعلومات الأولية، نجم الحريق عن تسرب غاز من الأنبوب في منطقة ستوروجيفكا بسبب دراجات الحرارة غير الطبيعية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن فرق الطوارئ والمتخصصين تعمل في موقع الحادث، وأنه تم إغلاق خط الأنابيب المنكوب.
 
بدورها، قالت الطوارئ إنه لدى وصول رجالها إلى الموقع كانت هناك شعلة نارية يبلغ ارتفاعها نحو 5 أمتار، وعمل على إخماد الحريق 3 فرق إطفاء تضم 15 فردا، ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات.

 
 
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