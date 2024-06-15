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إقتصاد

بين قطر وإيران.. ما هو وضع "التبادل التجاري"؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 16:00
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قال الملحق التجاري الإيراني في قطر، عباس عبدالخاني، إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 41 بالمئة.

وأضاف عبدالخاني في تصريح اليوم السبت، أن "التبادل التجاري مع قطر سجل في الشهرين الأوليين من العام الإيراني الجاري فترة 20 آذار حتى 20 أيار 2024، نسبة نمو 41 بالمئة".
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وأشار الى أن "المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والأسماك والسجاد والمواد الإنشائية والمواد المعدنية من أهم الصادرات الإيرانية إلى قطر".

وذكر أن "العلاقات السياسية المستقرة بين إيران وقطر تشكل أرضية جيدة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري".

ولفت الملحق التجاري إلى "مزايا الجوار بين البلدين" مبينا أن "القرب الجغرافي يقلل بدوره تكاليف الشحن ويقصر مدة وصول البضائع وبالتالي تبادل السلع يتم بوتيرة أسرع وأكثر اقتصادية". (روسيا اليوم)

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