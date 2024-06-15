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انفجار كبير واشتعال النيران... مقتل 8 جنود إسرائيليين في هجوم على مدرعة برفح

Lebanon 24
15-06-2024 | 11:45
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل 8 من جنوده في في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
 
ولم يتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة "إكس"، إلى تفاصيل الواقعة، لكن الجناح العسكري لحركة حماس قال في وقت سابق إنه قتل وأصاب عددا من الجنود الإسرائيليين في كمين لناقلة جند مدرعة في رفح بجنوب القطاع.
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 8 جنود لقوا حتفهم في "حادث خطير"، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.

وتابعت: "وقعت الكارثة في حدود الساعة الخامسة صباحا.. أنهت القوة الإسرائيلية نشاطها وكانت في طريق العودة على متن مركبة مدرعة، حين وقع الانفجار الكبير، مما أدى إلى اشتعال النيران".
 
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قام بإخطار عائلات الضحايا، الذين لم يكشف عن أسمائهم بعد.
 
وقالت: "قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق طائرات بدون طيار في السماء، بعد وقت قصير من الحادث، لمحاولة تحديد موقع المنفذين، لكن لم يتم تحديده".
وما يزال عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع منذ بداية الحرب يوم 7 تشرين الاول. وتقول مصادر إن العدد تجاوز الـ600، إلى جانب آلاف المصابين. (سكاي نيوز)
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