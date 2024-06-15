Advertisement

عربي-دولي

هل قتلت أميركا الزعيم العالمي الجديد لداعش؟ (صورة)

Lebanon 24
15-06-2024 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1212162-638540751841926840.jpg
Doc-P-1212162-638540751841926840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، يوم السبت، بأن الولايات المتحدة شنت نهاية شهر أيار غارة تقليدية في شمال شرق الصومال استهدفت الزعيم العالمي الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الجيش الأميركي استهدف الزعيم العالمي الجديد لتنظيم "داعش" في الغارة، لكنه لا يستطيع تأكيد وفاته.
Advertisement


وحددت الحكومة الأميركية عبد القادر مؤمن باعتباره رئيس فرع "داعش" في الصومال، لكن اثنين من المسؤولين الأميركيين يقولان إنه أصبح في العام الماضي بهدوء الزعيم العالمي للجماعة الإرهابية.
 
وفي 31 أيار 2024، أصدرت القيادة الأميركية في إفريقيا بيانا قالت فيه إنها شنت غارة جوية ضد عناصر"داعش" في منطقة نائية على بعد 81 كيلومترا (50 ميلا) جنوب شرق بوساسو بالصومال، وقتلت ثلاثة مسلحين ولم يذكر بيان "أفريكوم" من الذي كانت الولايات المتحدة تستهدفه أو من قُتل.
وأكد مسؤول كبير في الإدارة أن الولايات المتحدة نفذت ضربة ضد هدف كبير لتنظيم "داعش" في الصومال، لكنه رفض ذكر اسم الشخص وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التحقق من النتيجة.
وتقول الولايات المتحدة إن مؤمن مسؤول عن الهجمات القاتلة في جميع أنحاء الصومال على مدى العقد الماضي بما في ذلك اغتيال مسؤول قضائي في منزله عام 2019 والاستيلاء على مدينة في منطقة بونتلاند عام 2016 واحتلالها لمدة أشهر.
في عام 2016، أعلنته الولايات المتحدة إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص، قائلة إنه يشكل خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي، أو السياسة الخارجية، أو الاقتصاد الأميركي.
 
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن تولي مؤمن منصب آخر زعيم عالمي لداعش لم يكن معروفا على نطاق واسع.
والجدير بالذكر أنه في شهر اب 2023 أعلن تنظيم "داعش" مقتل زعيمه الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي في شمال سوريا.
وجاء الإعلان عبر تسجيل صوتي بثه التنظيم الذي أكد حينها اختيار "أبو حفص الهاشمي القرشي زعيما جديدا له". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:39 | 2024-06-15
14:30 | 2024-06-15
14:02 | 2024-06-15
14:00 | 2024-06-15
13:42 | 2024-06-15
13:23 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24