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الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

Lebanon 24
15-06-2024 | 15:18
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بدأ حجاج بيت الله الحرام، بعد غروب شمس السبت التاسع من شهر ذي الحجة، التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.
يأتي هذا وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.
ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة النبي محمد، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم الأحد، عيد الأضحى، لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
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واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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