بعد عملية القسام الناجحة.. انتقادات لاذعة داخلية تطال "الجيش الإسرائيلي"

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وجّه عدد من ضباط الإحتياط في الجيش الإسرائيلي انتقادات لاذعة للقيادة السياسية وذلك في أعقاب مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة.وحسبما نقل مواقع "واللا" عن أحد الضباط، فإن "نمط القتال في رفح معيب، وكان ينبغي أن تسير العمليات العسكرية بطريقة أسرع وأكثر حسما".وأضاف ضابط آخر أن "هناك شعورا بين كبار ضباط الاحتياط في الجيش بأنه لا يوجد هدف واضح للعديد من المهام في قطاع غزة".وشدد الضابط على أن مثل هذه الأمور تؤثر بشكل سلبي و"تؤذي معنويات القادة العسكريين والمقاتلين على الأرض".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 8 من جنوده قتلوا في جنوب قطاع غزة، جميعهم من سلاح الهندسة القتالي الإسرائيلي، كانوا على متن ناقلة مدرعة تعرضت لانفجار، وهو ما أدى إلى تفجير مواد كانوا يحلمونها معهم فيما يتعارض على ما يبدو مع الممارسات المعتادة. (سكاي نيوز)