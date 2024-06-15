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عربي-دولي
وسط انسيابية كاملة.. الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول ايام العيد
Lebanon 24
15-06-2024
|
23:08
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يواصل حجاج بيت الله الحرام أعمال يوم النحر حيث يرمون جمرة العقبة بمشعر منى، ثم يطوفون بالكعبة المشرفة، ثم يتحللون من الإحرام.
وبدأ فجر اليوم، أكثر من 1.8 مليون حاج بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة).
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ورمى ضيوف الرحمن الجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية.
وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. (العربية)
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