Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش يتضامن مع مسلمين "لن يحتفلوا بالعيد"

Lebanon 24
15-06-2024 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1212247-638541155378955338.jpeg
Doc-P-1212247-638541155378955338.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، عن تضامنه مع مسلمين لم تسمح لهم الصراعات والعنف بالاحتفال مع أحبائهم بعيد الأضحى.

 جاء ذلك في منشور لغوتيريش على حسابه في منصة إكس بمناسبة حلول عيد الأضحى.

 وقال غوتيريش: "في عيد الأضحى هذا، أعبر عن تضامني مع جميع المسلمين الذين لن يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم بسبب الصراع والعنف والانقسام".

 وأعرب عن تمنيه السلام للمجتمعات المسلمة حول العالم في عيد الأضحى أحد الأيام المقدسة لديهم.

 وأضاف: "نرجو أن ترشدنا قيم التضامن والتعاطف التي تلهمنا هذه المناسبة نحو الرحمة والسلام للجميع". (الاناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:53 | 2024-06-16
06:24 | 2024-06-16
06:21 | 2024-06-16
06:18 | 2024-06-16
06:01 | 2024-06-16
05:39 | 2024-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24