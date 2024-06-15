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عربي-دولي

"ضربة شمس" تنهي حياة 6 حجاج أردنيين

Lebanon 24
15-06-2024 | 23:30
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، وفاة 6 من حجاج المملكة إثر إصابتهم بضربات شمس.

 ولفتت الوزارة في بيان إلى أنها تتابع مع السلطات السعودية إجراءات نقل الجثامين أو دفنها هناك.

  وأفاد البيان: "تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، اليوم (السبت)، إثر إصابتهم بضربة شمس".

 وأكد أن الوزارة والقنصلية العامة للمملكة في جدة تتابعان مع السلطات السعودية المختصة "إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة في أسرع وقت ممكن".

 وأوضح البيان، أن الحجاج الستة من "خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية".

(الاناضول)

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