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عربي-دولي
المشاركون في مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا: الحوار هو الطريق الأنسب لإنهاء الحرب
Lebanon 24
15-06-2024
|
23:19
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أكّد المشاركون في مؤتمر سويسرا الخاص بأوكرانيا على ضرورة الحوار بين كافة الأطراف للتوصل إلى السلام.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: "نؤكد التزامنا بالامتناع عن استخدام القوة لتهديد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، ومبادئ السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي لجميع الدول، بما فيها أوكرانيا، ذمن حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك المياه الإقليمية، وتسوية الخلافات بوسائل سلمية مثل مبادئ القانون الدولي".
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وأشار المشاركون إلى أن لديهم "رؤية مشتركة" بشأن ثلاث "نقاط أساسية"، أولها سلامة المنشآت النووية، بما فها محطة زابوروجيه، وعملها الآمن "تحت الإدارة السيادية لأوكرانيا بالتوافق مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت رعايتها"، إضافة إلى رفض "أي استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب المستمرة ضد أوكرانيا".
وحذروا في النقطة الثانية من استخدام الأمن الغذائي كسلاح، حيث أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية عمل الموانئ على البحر الأسود وبحر آزوف دون أي عائق، ورفض الهجمات على السفن التجارية والموانئ والبنية التحتية المدنية لها.
ويتعلق البند الثالث من البيان بضرورة "تبادل جميع الأسرى" وإعادة من وصفوهم بـ "الأطفال الأوكرانيين المهجرين بصورة غير شرعية وجميع الأوكرانيين الذين تم احتجازهم بصورة غير شرعية" إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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