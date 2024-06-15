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إعلام إسرائيلي: لماذا لا يجد الجيش طريقة لحماية المقاتلين بشكل أفضل؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 23:40
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تناولت وسائل إعلام إسرائيلية حادث مقتل 8 جنود إسرائيليين، السبت، في غزة، مسلطة الضوء على مدرعة "النمر" التي كانوا يستقلونها، وتكرار "الكوارث" المرتبطة بها منذ بدء العملية العسكرية في السابع من تشرين الأول ضد حركة "حماس".

 وتناول تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقاط الضعف في مدرعة "النمر" والتي شهدت 3 حوادث انفجار في الحرب الدائرة مع حركة "حماس" في غزة.

 وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المدرعة التي تعرضت لانفجار من نوع "النمر"، بينما أرجع الجيش الإسرائيلي سبب الحادث إلى انفجار مواد كانوا يحملونها معهم.

 وذكر الجيش أنه يحقق في الحادث الذي وقع في منطقة تل السلطان غرب رفح.

 من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة (حماس)، إن المدرعة علقت داخل حقل ألغام معد سلفا مما أدى إلى الانفجار.

 ووفق "يديعوت أحرونوت" فإن كل مركبة تحمل متفجرات أصبحت "فخا للموت".

 موقع "والا" الإسرائيلي تساءل أيضا عن سبب عجز الجيش عن الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المرتبطة بالمدرعة "النمر".

وطرح الموقع 3 أسئلة مرتبطة بحادث يوم السبت، الأول يتعلق بكثافة الانفجار الكبيرة، ولماذا كان حجم الضرر كبيرا في "النمر" التي تعد من أكثر المدرعات حماية وتحصينا؟

 والسؤال الثاني الذي طرحه موقع "والا" هو: هل تم حفظ المتفجرات في المكان الخطأ خلافا للتعليمات وبروتوكولات السلامة، الأمر الذي ساهم في الانفجار الكبير؟

 والسؤال الأخير حمّل بشكل غير مباشر الجيش الإسرائيلي مسؤولية عدم الاستفادة من "كوارث ناقلات الجند المدرعة" السابقة، حيث قال الموقع: لماذا لا يجد الجيش طريقة لحماية المقاتلين بشكل أفضل ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مرارا وتكرارا؟ (سكاي نيوز)

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