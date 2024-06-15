طائرة قطرية تصل مدينة بورتسودان السودانية تحمل مساعدات

وصلت 3 طائرات مساعدات قطرية، السبت، إلى السودان وناميبيا في إطار تقديم مساعدات لمواجهة ظروف صعبة يعاني منها البلدان.

جاء ذلك بحسب بيانين لوزارة الخارجية القطرية، وسط حرب يشهدها السودان منذ أكثر من عام، وجفاف تواجهه ناميبيا.

ووفق الخارجية القطرية، "وصلت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، إلى مطار بورتسودان في السودان الشقيقة، تحمل مساعدات، تتضمن أدوية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية (رسمي)"، دون ذكر الكمية.

وأكدت أن "هذه المساعدات في إطار مساندة قطر للشعب السوداني، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا بسبب استمرار القتال". (الاناضول)