أبو عبيدة: عمليتنا النوعية في رفح تأكيد على فشل العدو

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، إن عملياتها "المركبة والنوعية" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعد "تأكيدا على فشل" الجيش الإسرائيلي، وتتوعده "بالمزيد".

جاء ذلك في بيان على تلغرام للناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة، إن "عمليتنا المركبة والنوعية السبت في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه، ولدينا المزيد".

وأضاف: "ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا". (الاناضول)